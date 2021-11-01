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01.11.2021  01:49   Дмитрий Колоней

Убийство на Воробьевых горах: смерть парня в Харькове могла быть не случайной (видео)

О подробностях смерти молодого человека в Харькове сообщают очевидцы.

Криминал Харьков: Разбившийся в Шевченковском переулке парень мог быть убит

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, молодой парень погиб, выпав из окна шестого этажа. С другой стороны, в мессенджерах высказывается версия о том, что молодому человеку могли убить, вытолкнув из окна.  Как уточняют очевидцы, при падении харьковччанин зацепил и сломал блок кондиционера, а потом сразу закрылось окно.

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Также указывается окно, из которого выпал парень. Полиция на месте, дежурит возле тела парня, которое леждит под самой стеной дома.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Воробьевых горах в Шевченковском переулке, 38 произошла трагедия. Здесь погиб, упав в с шестого этажа молодой мужчина.   

 

Тэги:  убийство, смерть, харьков, труп
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