13.09.2021 20:41 Дмитрий Колоней

Годовалый малыш выпал из окна третьего этажа: подробности вечерней трагедии в Харькове

Сейчас в Харькове врачи спасают жизнь ребенка.



Национальная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, о попавшей в больницу маленькой девочке 12 сентября сообщили стражам порядка медики после ее госпитализации в больницу.

По предварительной информации трагедия разыгралась в квартире на третьем этаже дома на Индустриальном проспекте. Родители ребенка оставили девочку под присмотром своих знакомых. Около 20:00 малышка выпала из окна кухни.

Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Виновным светит наказание от 2 до 5 лет за решеткой.

Досудебное расследование продолжается, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о матери, которая не выпускала дочь из дома.