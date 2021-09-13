13.09.2021 20:41 Дмитрий Колоней
Годовалый малыш выпал из окна третьего этажа: подробности вечерней трагедии в Харькове
Сейчас в Харькове врачи спасают жизнь ребенка.
Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, о попавшей в больницу маленькой девочке 12 сентября сообщили стражам порядка медики после ее госпитализации в больницу.
По предварительной информации трагедия разыгралась в квартире на третьем этаже дома на Индустриальном проспекте. Родители ребенка оставили девочку под присмотром своих знакомых. Около 20:00 малышка выпала из окна кухни.
Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
Виновным светит наказание от 2 до 5 лет за решеткой.
Досудебное расследование продолжается, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее мы писали о матери, которая не выпускала
дочь из дома.
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