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13.09.2021  20:41   Дмитрий Колоней

Годовалый малыш выпал из окна третьего этажа: подробности вечерней трагедии в Харькове

Сейчас в Харькове врачи спасают жизнь ребенка.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, о попавшей в больницу маленькой девочке 12 сентября сообщили стражам порядка медики после ее госпитализации в больницу. 
 
По предварительной информации трагедия разыгралась в квартире на третьем этаже дома на Индустриальном проспекте. Родители ребенка оставили девочку под присмотром своих знакомых. Около 20:00 малышка выпала из окна кухни.
 
Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
 
Виновным светит наказание от 2 до 5 лет за решеткой.
 
Досудебное расследование продолжается, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
 
Напомним, ранее мы писали о матери, которая не выпускала дочь из дома.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  выпал ребенок, упал из окна, харьков, травма, халатность, хтз, индустриальный проспект
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