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08.09.2021  10:36   Рита Парфенова

История о матери, которая несколько месяцев не выпускала дочь из дома, получила продолжение

Ребенок не ходил в школу всего несколько дней и совсем по другим причинам.

Мать несколько месяцев не выпускала дочь из дома в Харькове – история придумана бабушкой. Новости Харькова

Предварительная информация о том, что в Харькове 36-летняя женщина закрыла дома свою 10-летнюю дочь и не выпускает ее из дома в течение 4 месяцев, оказалась не соответствующей действительности. Как собщает РЕДПОСТ, ситуацию прокомментировала заместитель мэра по вопросам социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, на нее ссылаются в НовиниLive.

Все началось с того, что в полицию обратилась 60-летняя бабушка девочки и сообщила, что ее дочь не выпускает внучку из дома уже больше месяца. Уже начались занятия в школе, а ребенок сидит запертый дома. Также она рассказала, что у ее дочери есть психические расстройства, которые сейчас находятся в состоянии обострения.

Патрульные, отправивщиеся для проверки по указанному адресу, попытались убедить женщину открыть им дверь, а после отказа сломали замки. Девочку забрали у матери и передали ее отцу, который является иностранцем и сейчас живет в другой стране. Женщину доставили в психиатрическую больницу.

По свидетельствам Светланы Горбуновой-Рубан, через некоторое время в департамент соцзащиты обратилась бабушка и предоставила письменные объяснения, в которых отметила, что преувеличила изначальную информацию о содержании девочки под замком. Оказалось, у бабушки с матерью ребенка конфликт, в результате которого последняя поменяла замки в квартире, чтобы ограничить общение бабушки и внучки.

Девочка действительно не ходила в школу несколько дней, но уже по другой причине: ее отец - гражданин другой страны в июле подал заявление в суд о том, чтобы дочь проживала с ним. Мать опасалась того, что суд удовлетворит требование отца, ведь он дает деньги на ребенка и фактически содержит и ее, и дочь.

На психиатрическом учете и в органах опеки семья не находится.

Тэги:  заложники, харьков
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