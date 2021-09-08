08.09.2021 10:36 Рита Парфенова

История о матери, которая несколько месяцев не выпускала дочь из дома, получила продолжение

Ребенок не ходил в школу всего несколько дней и совсем по другим причинам.

Предварительная информация о том, что в Харькове 36-летняя женщина закрыла дома свою 10-летнюю дочь и не выпускает ее из дома в течение 4 месяцев, оказалась не соответствующей действительности. Как собщает РЕДПОСТ, ситуацию прокомментировала заместитель мэра по вопросам социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, на нее ссылаются в НовиниLive.



Все началось с того, что в полицию обратилась 60-летняя бабушка девочки и сообщила, что ее дочь не выпускает внучку из дома уже больше месяца. Уже начались занятия в школе, а ребенок сидит запертый дома. Также она рассказала, что у ее дочери есть психические расстройства, которые сейчас находятся в состоянии обострения.



Патрульные, отправивщиеся для проверки по указанному адресу, попытались убедить женщину открыть им дверь, а после отказа сломали замки. Девочку забрали у матери и передали ее отцу, который является иностранцем и сейчас живет в другой стране. Женщину доставили в психиатрическую больницу.



По свидетельствам Светланы Горбуновой-Рубан, через некоторое время в департамент соцзащиты обратилась бабушка и предоставила письменные объяснения, в которых отметила, что преувеличила изначальную информацию о содержании девочки под замком. Оказалось, у бабушки с матерью ребенка конфликт, в результате которого последняя поменяла замки в квартире, чтобы ограничить общение бабушки и внучки.



Девочка действительно не ходила в школу несколько дней, но уже по другой причине: ее отец - гражданин другой страны в июле подал заявление в суд о том, чтобы дочь проживала с ним. Мать опасалась того, что суд удовлетворит требование отца, ведь он дает деньги на ребенка и фактически содержит и ее, и дочь.



На психиатрическом учете и в органах опеки семья не находится.