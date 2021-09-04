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04.09.2021  19:25   

В Харькове психически больная мать три месяца не выпускала из квартиры свою малолетнюю дочь

В Харькове педагоги помогли освободить из квартиры ученицу пятого класса одной из салтовских школ, которая оказалась заложницей собственной матери.


Фото из открытых источников
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интернет-издание Newsroom, у женщины произошло обострение психического заболевания, и она длительное время не выпускала дочь из дому. Несмотря на многократные обращения в полицию и службу по делам детей, девочке так и  не оказывали помощь. Об этом журналисту сообщила волонтер Марина Псарева.
 
По ее словам, в процессе подготовки к новому учебному году классный руководитель не смогла связаться с матерью школьницы. Девочка не явилась ни на встречу с учителем, ни на медосмотр. Отмечается, что педагоги приходили к ребенку домой, однако дверь им никто так и не открыл, в свою очередь соседи на контакт также не пошли. Учителя забили тревогу и обратились в службу по делам детей по Московскому району и в городской центр социальных служб "Довіра". Уже когда 1 сентября девочка не пришла в школу, педагоги продолжили обращаться к соцработниками, написав заявление, а также сообщили правоохранителям.
 
Пытаясь выяснить в чем дело, учителя узнали, что с мамой девочки все плохо, семья находится на учете у социальных служб, а ребенока давно не попадался на глаза соседей. Учителям удалось связаться с бабушкой школьницы и ее отцом. Выяснилось, что они уже неоднократно обращались в разные инстанции, а отец даже подал иск в суд, чтобы девочка смогла жить с ним.
 
Волонтер рассказала, что вместе с педагогами и родственниками школьницы обращалась в полицию, к ювенальному инспектору, скорую помощь, ГСЧС, чтобы высвободить девочку. И только на четвертый день при содействии одного из депутатов горсовета, медработники и правоохранители приехали на место и с помощью  сотрудников ГСЧС вскрыли дверь квартиры. Девочку в состоянии стресса передали родным, а мать, в свою очередь, госпитализировали в психиатрическую больницу.
 
Ранее мы писали, что под Харьковом террорист захватил женщину с маленьким ребенком. В ходе переговоров  ребенка удалось освободить. Переговоры с террористом продолжались более двух часов.
 
Тэги:  заложники, харьков
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