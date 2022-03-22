22.03.2022 13:33 Евгений Клочко

Освобождение гумконвоя на Харьковщине: стали известны подробности

21 марта были освобождены из плена российских оккупантов 5 водителей и 1 медицинский работник, которые отвозили гуманитарную помощь в Волчанск.



Кадр из видео

Как сообщает Харьковская областная военная администрация, российские оккупационные силы продолжают нарушать договоренности по согласованным «зеленым коридорам».

«Хочу подчеркнуть, что автомобили ехали по предварительно согласованному маршруту – договорились о "зеленом коридоре" с доставкой гуманитарной помощи в Волчанск. Но наших людей остановили еще в поселке Кутузовка по направлению Волчанска», – сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

Все автомобили и гуманитарную помощь конфисковали оккупанты. Людей продержали около суток в плену на одной из баз отдыха, где временно дислоцируются российские войска. А утром отправили пешком в сторону Харькова, это почти в 6 км.

«Когда водители и медик подошли уже к украинскому блокпосту, их там узнали наши солдаты и передали медработникам для оказания первой медицинской помощи», – заметил председатель ХОВА.

По информации пострадавших, рашисты обвиняли их в диверсиях и заставляли проверять гуманитарный груз на признаки отравлений.

«Мы находились фактически сутки в постоянной коммуникации с Офисом Президента и с Вице-премьер-министром – Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук, активно занимавшейся вопросом.

Впечатляет то, что сразу по возвращении все наши Герои как один сказали: снова готовы ехать либо в том же направлении, либо в любом другом, чтобы доставить груз всем нуждающимся. Это сила воли наших украинцев, которую никто не сломает!» – отметил Олег Синегубов.