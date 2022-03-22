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22.03.2022  11:28   

На Харьковщине ВСУ сбили российскую крылатую ракету

Вооруженные Силы Украины держат позиции, хотя враг и предпринимает попытки продвинуться в сторону Харькова, но все они безуспешны.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
 
По его словам, за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 84 удара разных видов. Было зафиксировано нанесение ракетного удара, но сегодня около 5 утра мобильные подразделения Вооруженных Сил Украины в районе Новой Водолаги сбили крылатую ракету оккупантов.
 
Среди очередных побед наших Вооруженных Сил Украины – трофеи во время боев с россиянами в окрестностях Изюма. Украинская армия уничтожила колонну окккупантов, те просто сбежали с поля боя, покинув технику.
 
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 21 марта.
 

 

Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков
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