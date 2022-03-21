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21.03.2022  09:13   

Оперативная обстановка в Харькове и области на 21 марта от ХОВА

В прошедшие сутки наблюдалась активность вражеских войск в направлении Дергачей и Изюма, но неприятель был разбит нашими ВСУ.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Также был отправлен гуманитарный груз в Малую Рогань. В связи с тем, что оккупанты сорвали "зеленый коридор",  было принято решение разгрузить помощь в другом месте.

Олег Синегубов прокомментировал ситуацию с гуманитарной колонной из "скорых", автобусов и грузовиков, которая пропала по дороге в Волчанск. Как только они выехали на временно неподконтрольную нам территорию – связь оборвалась. Сейчас мы с Офисом Президента, с Вице-премьер-министром Ириной Верещук пытаемся установить местонахождение. Вероятно, колонна находится под контролем оккупационных войск. «Делаем все возможное, чтобы вернуть наших людей», – заявил глава ХОВА.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 20 марта.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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