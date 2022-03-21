21.03.2022 09:58 Рита Парфенова

Продажа билетов на поезда возобновлена в Украине: подробности

АО «Укрзалізниця» возвращает платный проезд неэвакуационными поездами, а также на заграничные рейсы

У перевозчика отметили, что эвакуационные поезда внутреннего сообщения и междугородние электрички останутся бесплатными, передает РЕДПОСТ.



Список актуальных рейсов доступен на сайте https://uz-vezemo.com/, звездочкой обозначены рейсы с открытой продажей. Так, на 21 марта из Харькова открыта продажа билетов на поезда в Днепр и Одессу.





В «Укрзалізниці» объяснили такое решение тем, что возврат к систематизированной продаже билетов на международные рейсы позволит пассажирам планировать свое путешествие заранее и гарантированно обеспечить себе места в вагоне, ведь посадка будет по билетам.



«2,75 млн украинцев и граждан других стран уже спасены железной дорогой и доставлены в безопасные места - и мы продолжим это делать, сознательно оставляя все внутренние эвакуационные рейсы бесплатными. Это вопрос чести для нас, ведь кто-то должен иметь возможность обезопасить себя и своих близких, оставив самые "горячие" точки, - говорит Александр Перцовский, руководитель пассажирского направления «Укрзалізниці».- Мы также видим нормализацию трафика за границу - около 12 тысяч пассажиров в день вместо 20 тысяч еще неделю назад. посадки и вводим возможность цивилизованно приобрести билеты и оплатить услуги перевозчика, что позволит нам в свою очередь выполнить свои зарплатные обязательства перед поездными бригадами, которые с первого дня войны самоотверженно отправляются в спасательные эвакуационные рейсы, кое-где курсируя по две недели подряд."



В то же время эвакуационные рейсы «Укрзалізниці» внутри страны остаются бесплатными и не требуют покупки билетов. Приоритет при посадке отдается матерям с детьми.

Напомним, в понедельник, 21 марта, из Харькова на Западную Украину запланировано два дополнительных эвакуационных рейса.