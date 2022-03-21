21.03.2022 10:22 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 22 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 453 человек. Выздоровело 268 626 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 30 869 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в пяти районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 13 человек (в том числе 5 в Харькове).

4 человека заболели в Лозовском, 2 – в Красноградском, 2 – в Чугуевском, 1 – в Изюмском районах.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 марта.