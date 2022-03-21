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21.03.2022  10:22   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 22 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 453 человек. Выздоровело 268 626 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 30 869 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в пяти районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 13 человек (в том числе 5 в Харькове).
4 человека заболели в Лозовском, 2 – в Красноградском, 2 – в Чугуевском, 1 – в Изюмском районах.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 21 марта 2022 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 марта.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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