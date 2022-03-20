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20.03.2022  11:24   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 24 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 431 человека. Выздоровело 268 252 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 31 226 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в четырех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 13 человек (в том числе 8 в Харькове)ю 6 человек заболели в Красноградском, 3 – в Лозовском и 2 – в Чугуевском районах.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 20 марта 2022 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 19 марта.

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Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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