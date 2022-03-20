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20.03.2022  10:19   Рита Парфенова

Агрессия России: под обстрелами эвакуировали 200 жителей Золочева

200 детей и их родителей эвакуировали из опасной зоны полицейские Харьковщины.


Фото из открытых источников

Об этом рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает РЕДПОСТ.

Спасательная операция продолжалась два дня. В ожидании эвакуации мирные жители прятались в подвалах школы и детского сада, рядом с которыми происходили боевые действия.

И все это время полицейские полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области под обстрелами российских оккупантов вывозили жителей Золочевской общины.

Сейчас детей с родителями доставили в Богодуховскую территориальную общину, где им оказывают помощь волонтеры.

Источник:   Полиция Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, полиция, эвакуация, харьков
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