20.03.2022 10:19 Рита Парфенова

Агрессия России: под обстрелами эвакуировали 200 жителей Золочева

200 детей и их родителей эвакуировали из опасной зоны полицейские Харьковщины.



Фото из открытых источников

Об этом рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает РЕДПОСТ.

Спасательная операция продолжалась два дня. В ожидании эвакуации мирные жители прятались в подвалах школы и детского сада, рядом с которыми происходили боевые действия.



И все это время полицейские полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области под обстрелами российских оккупантов вывозили жителей Золочевской общины.



Сейчас детей с родителями доставили в Богодуховскую территориальную общину, где им оказывают помощь волонтеры.