Оперативная обстановка в Харькове и области на 20 марта от ХОВА

Утром украинские войска пресекли попытку проникнуть в Харьков российским подразделениям диверсионно-разведывательных групп.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
По его словам, во время попыток проникнуть на территорию города оккупанты открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия. Но наши бойцы разгромили силы противника.
Боевые действия продолжались и в изюмском направлении – противник пытался прорвать оборону наших войск, однако безуспешно. Кроме того, Украинская армия под Изюмом ликвидировала полковника, заместителя руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации.
Олег Синегубов отметил, что благодаря Вооруженным Силам Украины россияне существенно уменьшили свое присутствие в небе над Харьковом. На сегодняшний день фиксируем разведывательные летательные аппараты.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 38 артиллерийских, минометных ударов и обстрелов из РСЗО: это районы Салтовка, Циркуны, ХТЗ, Дергачи.
Ранее Олег Синегубов сообщил, что в результате вечернего обстрела ХТЗ погибли мужчина и 9-летний ребенок. Эту информацию подтвердил помощник начальника облуправления Нацполиции Вячеслав Марков у себя на странице в Facebook.
«Только в Индустриальном районе города Харькова, за ночь с 19.02 на 20.02 от обстрелов погибло пятеро гражданских людей. Среди погибших мальчик, которому было всего 9 лет», — написал он.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 19 марта.
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