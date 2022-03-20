В трех районах Харькова обстрелы вызвали пожары: как прошла ночь на 20 марта

За сутки с 19 по 20 марта оперативная обстановка существенных изменений не претерпела, враг продолжал коварно обстреливать мирное население Харькова из артиллерийских систем.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харькоской области, передает РЕДПОСТ.
Во время обстрела 19 марта вражеские снаряды попали в жилые многоэтажки, в результате чего произошло несколько крупных пожаров, в основном в Киевском, Московском и Индустриальном районах Харькова.
Также спасатели ГСЧС продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени, тушили пожары, работали над расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий.
Уже несколько суток не прекращаются поисковые работы и разбор завалов в Киевском районе Харькова. Уже завершены подобные работы по 18 объектам.
Всего за сутки спасатели совершили более 20 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий, а также 27 выездов на ликвидацию взрывоопасных предметов.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 19 марта.
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