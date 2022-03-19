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19.03.2022  21:02   Евгений Клочко

"Настроение у горожан боевое", - мэр Харькова Игорь Терехов

Более 600 многоэтажных домов, более 50 школ и семь медицинских учреждений разрушено в Харькове из-за постоянных обстрелов города российской армией.


city.kharkov.ua
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью интернет-изданию «Страна.ua» Харьковского городского головы Игоря Терехова. 
 
По его словам, не уцелел также Художественный музей, однако, по словам мэра, выдающиеся произведения искусства не пострадали. Так, от бомбежек спрятали картины Ивана Айвазовского, Ильи Репина, в том числе  знаменитую картину «Запорoжцы пишут письмo турeцкому султaну», а также некоторые работы Тараса Шевченко. 
 
Также Игорь Терехов отметил, что несмотря на то, что Харьков сильно бомбят с земли и воздуха, настроение у горожан боевое.
 
«Конечно, эмоции захлёстывают, потому что, когда люди это все видят — не может быть хорошего настроения. Но паники ни у кого нет. Бывает, придет ко мне кто-то, поплачет минуту, но потом все проходит. Все очень настроены на победу. Верят в то, что город Харьков выстоит, Украина выстоит, а после победы — будем возрождать Харьков», - подчеркнул городской голова. 
 
Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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