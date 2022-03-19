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19.03.2022  18:32   Евгений Клочко

Харьковкие нацгвардейцы рассказали подробности задержания российского летчика (видео)

Российские артиллеристы и де-факто военные преступники пытаются запугать харьковчан. Бьют по очереди за гуманитарной помощью.

Так было и на этот раз, но, к счастью, рядом оказались гвардейцы. Это видео о боевых буднях защитников Харькова в одном из районов Города-героя.

 

Тэги:  агрессия россии, нацгвардия, харьков
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