19.03.2022 18:32 Евгений Клочко

Харьковкие нацгвардейцы рассказали подробности задержания российского летчика (видео)

Российские артиллеристы и де-факто военные преступники пытаются запугать харьковчан. Бьют по очереди за гуманитарной помощью.

Так было и на этот раз, но, к счастью, рядом оказались гвардейцы. Это видео о боевых буднях защитников Харькова в одном из районов Города-героя.