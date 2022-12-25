25.12.2022 20:00 Дмитро Колонєй

Нацгвардійцям України збільшать зарплати

Таке рішення прийняв Уряд України.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Business.UA, Кабмін виділив понад 608 млн грн на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям Національної гвардії.

За словами представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, кошти уряд виділив із резервного фонду державного бюджету. Вони спрямовані за програмою "Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України".

У державному бюджеті на 2023 рік уряд заклав необхідний ресурс, аби українські військові були забезпечені всім необхідним, заявили в уряді. На безпеку та оборону наступного року спрямують 45% видатків бюджету.