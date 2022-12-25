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25.12.2022  20:00   Дмитро Колонєй

Нацгвардійцям України збільшать зарплати

Таке рішення прийняв Уряд України.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Business.UA, Кабмін виділив понад 608 млн грн на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям Національної гвардії. 
 
За словами представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, кошти уряд виділив із резервного фонду державного бюджету. Вони спрямовані за програмою "Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України".
 
У державному бюджеті на 2023 рік уряд заклав необхідний ресурс, аби українські військові були забезпечені всім необхідним, заявили в уряді. На безпеку та оборону наступного року спрямують 45% видатків бюджету.
 
Источник:   Business.UA
 Тэги:  зарплата, нацгвардия, украина
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