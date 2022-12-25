В ніч перед Різдвом дорослі шість годин били підлітка у Харкові (фото)

Правоохоронці Харкова розслідують передріздвяне побиття.
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Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Отже, якщо хочете когось поексплуатувати, чітко сформулюйте, навіщо йому це потрібно і що він із цього отримає.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше.
25 грудня Різдво відзначають західні християни, протестанти, а також православні церкви, котрі прийняли новоюліанський календар.
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