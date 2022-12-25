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25.12.2022  19:33   Дмитро Колонєй

В ніч перед Різдвом дорослі шість годин били підлітка у Харкові (фото)

Правоохоронці Харкова розслідують передріздвяне побиття.

Били підлітка шість годин троє дорослих в ніч перед Різдвом у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, в ніч на 25 грудня 2022 року компанія з трьох дорослих та 15-річного підлітка, розпивала спиртні напої за місцем мешкання одного з дорослих.
 
Били підлітка шість годин троє дорослих в ніч перед Різдвом у Харкові
 
Між чоловіками та неповнолітнім виник конфлікт, який переріс у 6-годинне знущання дорослих над підлітком. Хлопця били та завдавали інші тілесні ушкодження. Лише вранці неповнолітньому вдалося втекти від кривдників.
Били підлітка шість годин троє дорослих в ніч перед Різдвом у Харкові
 
Били підлітка шість годин троє дорослих в ніч перед Різдвом у Харкові
 
Били підлітка шість годин троє дорослих в ніч перед Різдвом у Харкові
 
Наразі підлітку надається медична допомога. Двоє хуліганів - 19-ті і 30-ти років -  встановлені та опитані працівниками поліції. Триває пошук третього добошира.
 
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  хулиганство, избиение, харьков
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