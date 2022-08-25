В Харкові вилучено майже арсенал зброї та спіймані злочинці-втікачі (відео)

25.08.2022 21:04 Дмитро Колонєй

Підведені результати посилених заходів безпеки в дні відзначення державних свят у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ Нацполіції, з 22 серпня 2022 року правоохоронці зареєстрували 839 звернень від громадян на спецлінію поліції 102.

Виявлено 49 адміністративних правопорушень

розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях,

вчинення дрібних хуліганств,

порушення правил дорожнього руху,

скоєння домашнього насильства.

Зареєстровано 116 подій з ознаками складу кримінальних злочинів

нанесення тілесних ушкоджень,

грабежі,

крадіжки,

58 наркозлочинів,

14 фактів незаконного поводження зі зброєю.

Вилучена зброя

ручний кулемет,

пістолет,

револьвери,

автомат АК-74,

майже 1000 набоїв,

7 гранат

4 кастети.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, викрито прихильника «руського миру», ще 10 осіб зараз відпрацьовуються на причетність до співпраці з ворогом.

Встановлено місце знаходження двох викрадених автомобілів.

З’ясовано місце перебування 5 осіб, які знаходилися в розшуку за вчинення кримінальних злочинів.