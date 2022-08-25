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25.08.2022  21:04   Дмитро Колонєй

В Харкові вилучено майже арсенал зброї та спіймані злочинці-втікачі (відео)

Підведені результати посилених заходів безпеки в дні відзначення державних свят у Харкові.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, з 22 серпня 2022 року правоохоронці зареєстрували 839 звернень від громадян на спецлінію поліції 102. 

Виявлено 49 адміністративних правопорушень

  • розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях,
  • вчинення дрібних хуліганств,
  • порушення правил дорожнього руху,
  • скоєння домашнього насильства.

Зареєстровано 116 подій з ознаками складу кримінальних злочинів

  • нанесення тілесних ушкоджень,
  • грабежі,
  • крадіжки,
  • 58 наркозлочинів,
  • 14 фактів незаконного поводження зі зброєю.

Вилучена зброя

  • ручний кулемет,
  • пістолет,
  • револьвери,
  • автомат АК-74,
  • майже 1000 набоїв,
  • 7 гранат
  • 4 кастети.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, викрито прихильника «руського миру», ще 10 осіб зараз відпрацьовуються на причетність до співпраці з ворогом. 
 
Встановлено місце знаходження двох викрадених автомобілів.
 
З’ясовано місце перебування 5 осіб, які знаходилися в розшуку за вчинення кримінальних злочинів.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  хулиганство, беглый преступник, харьков, оружие, воровство
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