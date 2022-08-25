В Харкові вилучено майже арсенал зброї та спіймані злочинці-втікачі (відео)
Підведені результати посилених заходів безпеки в дні відзначення державних свят у Харкові.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, з 22 серпня 2022 року правоохоронці зареєстрували 839 звернень від громадян на спецлінію поліції 102.
Виявлено 49 адміністративних правопорушень
розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях,
вчинення дрібних хуліганств,
порушення правил дорожнього руху,
скоєння домашнього насильства.
Зареєстровано 116 подій з ознаками складу кримінальних злочинів
нанесення тілесних ушкоджень,
грабежі,
крадіжки,
58 наркозлочинів,
14 фактів незаконного поводження зі зброєю.
Вилучена зброя
ручний кулемет,
пістолет,
револьвери,
автомат АК-74,
майже 1000 набоїв,
7 гранат
4 кастети.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, викрито прихильника «руського миру», ще 10 осіб зараз відпрацьовуються на причетність до співпраці з ворогом.
Встановлено місце знаходження двох викрадених автомобілів.
З’ясовано місце перебування 5 осіб, які знаходилися в розшуку за вчинення кримінальних злочинів.