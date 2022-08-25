25.08.2022 20:32 Дмитро Колонєй

Стало відомо звідки беруться в обороті та що робити з пошкодженими банкнотами

Пояснення дав Національний банк України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Нацбанк України, головний бнк країни закликає українців бути уважними та відмовлятися від банкнот з іхз пошкодженнями. Вони можуть потрапляти в обіг з окупований територій. Їх у захоплених містах можуть викрадати з банків окупанти або мародери.

Якщо під час розрахунків вам пропонують пошкоджену банкноту, треба:

відмовитися та

повідомити про розповсюджувачів таких банкнот в поліцію.

крім того, у разі виникнення сумнівів з приводу якості грошей, громадяни можуть звернутися в будь-який банк.

Пошкоджені банкноти під час дії воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень Національним банком. Їх вартість не відшкодовують. Про вилучення з обігу таких банкнот інформуються правоохоронні органи.

Також Національний банк закликає банки вжити додаткових заходів, аби не допустити потрапляння пошкоджених банкнот до кас. Українцям рекомендують надавати перевагу безготівковим операціям, які є більш безпечними в умовах воєнного стану.