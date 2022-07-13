13.07.2022 18:29 Дмитрий Колоней

Устроил стрельбу: под Харьковом задержан ночной охотник на жену (фото)

Под Харьковом предъявили подозрение дебоширу.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУ Нацполиции, 22 апреля 2022 года около 4:00 45-летний пьяный житель Мерефы решил выяснить отношения с бывшей женой с помощью охотничьего оружия. Злоумышленник, игнорируя комендантский час, пришел к дому женщины, где она жила с их общими детьми и родителями и трижды выстрелил в сторону домовладения.

Одна из пуль попала в окно, другие - в стену дома. Своими действиями правогарушитель испугал взрослых и детей. Материальный ущерб оценивается примерно в 6 тысяч гривен.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до 7 лет за решеткой. 13 июля 2022 года мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.