    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Устроил стрельбу: под Харьковом задержан ночной охотник на жену (фото)
13.07.2022  18:29   Дмитрий Колоней

Устроил стрельбу: под Харьковом задержан ночной охотник на жену (фото)

Под Харьковом предъявили подозрение дебоширу.

Устроил стрельбу из ружья по дому бывшей жены мужчина в Мерефе
 
Как сообщает РЕДПОСТ,  ссылаясь на ГУ Нацполиции, 22 апреля 2022 года около 4:00 45-летний пьяный житель Мерефы решил выяснить отношения с бывшей женой с помощью охотничьего оружия.  Злоумышленник, игнорируя комендантский час, пришел к дому женщины, где она жила с их общими детьми и родителями и трижды выстрелил в сторону домовладения.
 
Одна из пуль попала в окно, другие - в стену дома. Своими действиями правогарушитель испугал взрослых и детей. Материальный ущерб оценивается примерно в  6 тысяч гривен.
 
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до 7 лет за решеткой. 13 июля 2022 года мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, хулиганство, харьков, дебош, скандал
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.05 Криминал и происшествия В Харькове женщину ранил пьяный с пистолетом 25.05 Криминал и происшествия Перестрелка в Харькове: убиты трое людей 16.05 Криминал и происшествия Устроил стрельбу под Харьковом: одним охотником стал меньше (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 