26.05.2022 13:49 Рита Парфенова

В Харькове женщину ранил пьяный с пистолетом

Мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры по прохожим на улице.





О происшествии сообщили в ежедневной сводке полиции, передает РЕДПОСТ.



Стрельба произошла на проспекте Людвига Свободы. 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон с пистолетом, увидел на улице женщину и выстрелил в нее.



В результате женщина получила телесные повреждения.



Полиция оперативно задержала правонарушителя.



Напомним, вечером 25 мая в Холодногорском районе Харькова произошла перестрелка, в которой погибли три человека. Сам стрелок был застрелен при задержании на одном из блок-постов