В Харькове женщину ранил пьяный с пистолетом

Мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры по прохожим на улице.
О происшествии сообщили в ежедневной сводке полиции, передает РЕДПОСТ.
Стрельба произошла на проспекте Людвига Свободы. 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон с пистолетом, увидел на улице женщину и выстрелил в нее.
В результате женщина получила телесные повреждения.
Полиция оперативно задержала правонарушителя.
Напомним, вечером 25 мая в Холодногорском районе Харькова произошла перестрелка, в которой погибли три человека. Сам стрелок был застрелен при задержании на одном из блок-постов
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