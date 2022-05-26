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26.05.2022  13:49   Рита Парфенова

В Харькове женщину ранил пьяный с пистолетом

Мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры по прохожим на улице.

В Харькове мужчина с балкона квартиры открыл стрельбу по людям на улице

О происшествии сообщили в ежедневной сводке полиции, передает РЕДПОСТ.

Стрельба произошла на проспекте Людвига Свободы. 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон с пистолетом, увидел на улице женщину и выстрелил в нее.

В результате женщина получила телесные повреждения.

Полиция оперативно задержала правонарушителя.

Напомним, вечером 25 мая в Холодногорском районе Харькова произошла перестрелка, в которой погибли три человека. Сам стрелок был застрелен при задержании на одном из блок-постов

Тэги:  стрельба, полиция, харьков
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