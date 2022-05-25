25.05.2022 22:55 Евгений Клочко

Перестрелка в Харькове: убиты трое людей

Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства перестрелки в Холодногорском районе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области. Сообщается, что во время перестрелки погибли три человека.

В одном из Telegram-каналов 25 мая было опубликовано видео , в котором на переднем сидении автомобиля "Газель" находится человек в военной форме без признаков жизни. По информации очевидцев, автомобиль имел логотип одного из ТрО.

Позже правоохранители сообщили, что, 25 мая в 20:50 к ним поступила информация, что в Холодногорском районе Харькова неизвестный устроил стрельбу из автоматического оружия.

На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полка полиции особого назначения, управления уголовного розыска и территориального подразделения. При задержании на одном из блок-постов злоумышленник был убит.

На данный момент устанавливаются все подробности происшествия, а также личности участников перестрелки.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.