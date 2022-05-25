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25.05.2022  22:55   Евгений Клочко

Перестрелка в Харькове: убиты трое людей

Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства перестрелки в Холодногорском районе.

Перестрелка в Харькове: убиты трое людей
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области. Сообщается, что во время перестрелки погибли три человека.
 
В одном из Telegram-каналов 25 мая было опубликовано видео, в котором на переднем сидении автомобиля "Газель" находится человек в военной форме без признаков жизни. По информации очевидцев, автомобиль имел логотип одного из ТрО.
 
Позже правоохранители сообщили, что, 25 мая в 20:50 к ним поступила информация, что в Холодногорском районе Харькова неизвестный устроил стрельбу из автоматического оружия.
 
Перестрелка в Харькове: убиты трое людей
 
На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полка полиции особого назначения, управления уголовного розыска и территориального подразделения. При задержании на одном из блок-постов злоумышленник был убит.
 
На данный момент устанавливаются все подробности происшествия, а также личности участников перестрелки.
 
Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
Тэги:  стрельба, харьков
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