25.05.2022 22:55 Евгений Клочко
Перестрелка в Харькове: убиты трое людей
Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства перестрелки в Холодногорском районе.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области. Сообщается, что во время перестрелки погибли три человека.
В одном из Telegram-каналов 25 мая было опубликовано видео
, в котором на переднем сидении автомобиля "Газель" находится человек в военной форме без признаков жизни. По информации очевидцев, автомобиль имел логотип одного из ТрО.
Позже правоохранители сообщили, что, 25 мая в 20:50 к ним поступила информация, что в Холодногорском районе Харькова неизвестный устроил стрельбу из автоматического оружия.
На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полка полиции особого назначения, управления уголовного розыска и территориального подразделения. При задержании на одном из блок-постов злоумышленник был убит.
На данный момент устанавливаются все подробности происшествия, а также личности участников перестрелки.
Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
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