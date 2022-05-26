26.05.2022 08:05 Виталий Хиневич
Враг продолжает обстреливать инфраструктурные объекты в Харьковской области – Генштаб ВСУ
Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщили Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ
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Сообщается, что на Слобожанском направлении противник оказывает систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Также были обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Терновая и Черкасские Тишки.
Кроме этого, враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. Обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чепель, Долгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.
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