    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Враг продолжает обстреливать инфраструктурные объекты в Харьковской области – Генштаб ВСУ
26.05.2022  08:05   Виталий Хиневич

Враг продолжает обстреливать инфраструктурные объекты в Харьковской области – Генштаб ВСУ

Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма.

Обстрел Харьковской области
 
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщили Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
 
Сообщается, что на Слобожанском направлении противник оказывает систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Также были обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Терновая и Черкасские Тишки.
 
Кроме этого, враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. Обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чепель, Долгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.
 
Напомним, спасатели попали под вражеский обстрел в Харьковской области.
 
Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.05 Криминал и происшествия Российские военные разрушили школу в Харькове 26.05 Криминал и происшествия Харьковскую область продолжают обстреливать оккупанты 26.05 Криминал и происшествия Авиаудар по жилому району Харькова: прокуроры собирают доказательства преступлений рф
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 