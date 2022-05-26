26.05.2022 08:10 Виталий Хиневич

Харьков на утро 26 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 25 по 26 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 24 оперативных выездов.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 26 мая.

Сообщается, что на ликвидацию возгораний спасатели выезжали 13 раз, в том числе пожаров вызванных обстрелами - 10, произошедших по другим причинам - 3; кроме того, 5 раз спасатели проводили аварийно-спасательные работы, 6 — для оказания помощи населению и сотрудникам полиции.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском и Харьковском районе области.

Так, В 12:20 25 мая в результате вражеских обстрелов произошло сразу 7 пожаров в пгт. Циркуны Харьковского района. По разным адресам горело три жилых дома, четыре хозяйственных постройки и баня на общей площади более 800 квадратных метров. Для ликвидации возгораний были привлечены 9 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

Все пожары удалось полностью ликвидировать в 17:30. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Аварийно-спасательные работы производились в разрушенных зданиях Киевского, Слободского, Салтовского, Холодногорского и Новобаварского районов города Харькова.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 66 выездов для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидировано 29 вражеских боеприпасов.