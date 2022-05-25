Харьков на утро 25 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 24 по 25 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 19 оперативных выездов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 25 мая.
11 раз спасатели выезжали на ликвидацию пожаров (2 - вызванных обстрелами, 9 - по другим причинам). Четыре раза ГСЧСников вызывали для проведения аварийно-спасательных работ и щечетыре раза - для оказания помощи населению и сотрудникам полиции.
Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харьковском районе области. В частности, 8:20 24 мая в результате попадания вражеского снаряда вспыхнуло одно из торговых заведений на территории Дергачевской общины в Харьковском районе области.
Аварийно-спасательные работы производились в разрушенных зданиях Холодногорского, Киевского и Слободского районов города Харькова.
Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 22 вражеских боеприпаса.
Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 24 мая.
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