24.05.2022 08:07 Рита Парфенова

Харьков на утро 24 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 23 по 24 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 16 оперативных выездов.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 24 мая.

Весемь раз спасатели выезжали на ликвидацию пожаров, в том числе на 4 - вызванных обстрелами. Два раза спасатели вызывались для проведения аварийно-спасательных работ, 6 - для оказания помощи населению и сотрудникам полиции.



Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли области: три - в Харьковском районе и один - в Чугуевском.



Так, в 14:15 обстрелы подвергся населенному пункту в Дергачевской общине. В результате загорелось сразу три жилых дома по разным адресам на общей площади около 800 кв.м. Для ликвидации пожаров было задействовано 8 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

Уже ночью около 23:00 произошел обстрел еще одного населенного пункта Дергачевской общины. Там занялись сразу 2 частных дома на общей площади около 200 кв.м. С этими пожарами боролись спасатели 53 ДРПЧ и смогли полностью преодолеть ее в 01:40 24 мая.

Аварийно-спасательные работы производились в разрушенных зданиях Холодногорского и Новобаварского районов города Харькова.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 23 мая.