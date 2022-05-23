23.05.2022 21:59 Дмитрий Колоней

Харьковские спасатели получили необходимые запчасти

Переданное в Харькове оборудование было приобретено за счет средств, собранных жителями Украины и других стран.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на службу 1562, 23 мая 2022, спасатели Харьковщины получили необходимые запчасти для пожарных автомобилей и пожарно-техническое снаряжение, которое необходимо при ликвидации пожаров.

Оборудование было приобретено за счет средств, собранных жителями Харькова, граждан нашей страны и других государств, а также благодаря личной поддержке Александру Попову и Сергею Щербине, организовавших сбор средств.

С началом войны спасатели Харьковщины работают в круглосуточном, усиленном режиме, на грани человеческих сил даже под обстрелами. За это время совершено около 3200 боевых выездов на оказание помощи гражданскому населению, тушение пожаров, проведение поисково-спасательных работ и разбор завалов жилых и административных зданий, разрушенных вражескими обстрелами. Благодаря героической работе спасателей спасены из-под завалов 254 человека.

Спасатели Харьковщины безгранично благодарны всем небезразличным, кто оказывает помощь в обеспечении всем необходимым для выполнения возложенных задач.