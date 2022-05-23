    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Харьковские спасатели получили необходимые запчасти
23.05.2022  21:59   Дмитрий Колоней

Харьковские спасатели получили необходимые запчасти

Переданное в Харькове оборудование было приобретено за счет средств, собранных жителями Украины и других стран.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на службу 1562, 23 мая 2022, спасатели Харьковщины получили необходимые запчасти для пожарных автомобилей и пожарно-техническое снаряжение, которое необходимо при ликвидации пожаров.
 
Оборудование было приобретено за счет средств, собранных жителями Харькова, граждан нашей страны и других государств, а также благодаря личной поддержке Александру Попову и Сергею Щербине, организовавших сбор средств.
 
С началом войны спасатели Харьковщины работают в круглосуточном, усиленном режиме, на грани человеческих сил даже под обстрелами. За это время совершено около 3200 боевых выездов на оказание помощи гражданскому населению, тушение пожаров, проведение поисково-спасательных работ и разбор завалов жилых и административных зданий, разрушенных вражескими обстрелами. Благодаря героической работе спасателей спасены из-под завалов 254 человека.
 
Спасатели Харьковщины безгранично благодарны всем небезразличным, кто оказывает помощь в обеспечении всем необходимым для выполнения возложенных задач.
 
Тэги:  спасатели, запчасти, харьков, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.05 Общество В Харькове вместе со спасателями ликвидировать пожары будет пес 19.05 Криминал и происшествия Спасатели разбирали завалы в пяти районах Харькова и области (фото) 19.05 Общество Харьковским спасателям вручены государственные награды и переданы новые спецавтомобили
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 