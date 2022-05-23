23.05.2022 21:09 Дмитрий Колоней

Обстрел под Харковом и смерть девочки: оккупанту сообщили о подозрении

Смерть 13-летней девочки и разрушенная гражданская инфраструктура: сообщено о подозрении российскому командиру, приказавшему открывать огонь под Харьковом .

Как сообщает РЕДПОСТ , по данным следствия, 26 марта 2022 российский командир, родом из Ужгорода Закарпатской области, находясь в с. Мала Рогань Харьковского района, отдал преступный приказ.

Оккупант приказал применить тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1 «Буратино» в направлении жилых массивов поселков Малая Рогань и Ольховка, что является нарушением норм международного права.

По результатам обстрела повреждены гражданские объекты, среди которых учебное заведение Ольховского сельского совета.

Кроме того, указанным обстрелом были причинены минно-взрывные травмы 13-летней девушке, которая скончалась в больнице. Досудебное расследование осуществляется СВ Управления СБУ в Харьковской области.