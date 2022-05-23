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23.05.2022  21:09   Дмитрий Колоней

Обстрел под Харковом и смерть девочки: оккупанту сообщили о подозрении

Смерть 13-летней девочки и разрушенная гражданская инфраструктура: сообщено о подозрении российскому командиру, приказавшему открывать огонь под Харьковом .

Агрессия России: Обстрел под Харковом и смерть девочки: оккупанту сообщили о подозрении
 
Как сообщает РЕДПОСТ, по данным следствия, 26 марта 2022 российский командир, родом из Ужгорода Закарпатской области, находясь в с. Мала Рогань Харьковского района, отдал преступный приказ.
 
Оккупант приказал применить тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1 «Буратино» в направлении жилых массивов поселков Малая Рогань и Ольховка, что является нарушением норм международного права.
По результатам обстрела повреждены гражданские объекты, среди которых учебное заведение Ольховского сельского совета.
 
Кроме того, указанным обстрелом были причинены минно-взрывные травмы 13-летней девушке, которая скончалась в больнице. Досудебное расследование осуществляется СВ Управления СБУ в Харьковской области.
 
Тэги:  агрессия россии, смерть, харьков, обстрел
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