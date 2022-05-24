    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт В Харькове снова заработало метро
24.05.2022  08:44   Рита Парфенова

В Харькове снова заработало метро

После трехмесячного перерыва в Харькове возобновил работу метрополитен.


РЕДПОСТ

Как передает РЕДПОСТ, метрополитен будет перевозить пассажиров с 7:00 до 19:00. Поезда курсируют по всем трем веткам: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.

На Салтовской ветке метро не будет работать на участке от станции «Академика Павлова» до станции «Героев труда». А станция метро «Госпром» закрыта с улицы, работает только на пересадку.

Интервал движения электропоездов в Харьковском метрополитене составит 30 минут и постепенно будет уменьшаться. Ранее сообщалось, что после пуска метро в городе изменится схема движения наземного транспорта и уберут дублирующие маршруты.

С полным перечнем работающих вестибюлей и пешеходных выходов из подуличных переходов можно ознакомиться по ссылке.
 
В метрополитене подчеркнули, что граждане смогут продолжить пользоваться станциями в качестве временного укрытия во время воздушных тревог.
 



 

Тэги:  метро, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 Дороги и транспорт Когда сократятся интервалы движения в метро Харькова 23.05 Дороги и транспорт Харьковский метрополитен возобновляет работу: важная информация для пассажиров 23.05 Дороги и транспорт В Харькове проезд в метро временно будет бесплатным
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 