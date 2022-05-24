24.05.2022 08:44 Рита Парфенова

В Харькове снова заработало метро

После трехмесячного перерыва в Харькове возобновил работу метрополитен.



РЕДПОСТ

Как передает РЕДПОСТ, метрополитен будет перевозить пассажиров с 7:00 до 19:00. Поезда курсируют по всем трем веткам: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.

На Салтовской ветке метро не будет работать на участке от станции «Академика Павлова» до станции «Героев труда». А станция метро «Госпром» закрыта с улицы, работает только на пересадку.



Интервал движения электропоездов в Харьковском метрополитене составит 30 минут и постепенно будет уменьшаться. Ранее сообщалось, что после пуска метро в городе изменится схема движения наземного транспорта и уберут дублирующие маршруты.

С полным перечнем работающих вестибюлей и пешеходных выходов из подуличных переходов можно ознакомиться по ссылке

В метрополитене подчеркнули, что граждане смогут продолжить пользоваться станциями в качестве временного укрытия во время воздушных тревог.





