В Харькове снова заработало метро

После трехмесячного перерыва в Харькове возобновил работу метрополитен.
Как передает РЕДПОСТ, метрополитен будет перевозить пассажиров с 7:00 до 19:00. Поезда курсируют по всем трем веткам: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.
На Салтовской ветке метро не будет работать на участке от станции «Академика Павлова» до станции «Героев труда». А станция метро «Госпром» закрыта с улицы, работает только на пересадку.
Интервал движения электропоездов в Харьковском метрополитене составит 30 минут и постепенно будет уменьшаться. Ранее сообщалось, что после пуска метро в городе изменится схема движения наземного транспорта и уберут дублирующие маршруты.
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