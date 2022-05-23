23.05.2022 16:19 Дмитрий Колоней

В Харькове проезд в метро временно будет бесплатным

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



В Харькове проезд в метро временно будет бесплатным



Как сообщает РЕДПОСТ , мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города:

"Завтра, ровно через три месяца после нападения России на Украину, мы запускаем метро. В семь часов утра, впервые за последние 89 дней, поезда харьковской подземки начнут движение.

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Хочу сразу сказать – поскольку экономика Харькова только начала возрождаться, сложно понять пассажиропоток. И в первые дни работы метрополитена поезда будут ходить с интервалом в полчаса. Постепенно, с увеличением количества пассажиров, будет уменьшаться интервал. При этом мы будем менять логистику наземного транспорта таким образом, чтоб харьковчанам удобно было перемещаться по всему городу.

Так же хочу отметить, что первую неделю проезд в метро будет бесплатным.

Уверен, что запуск метро поможет как можно скорее нормализовать жизнь Харькова!"