23.05.2022 16:45 Виталий Хиневич

Житель Харьковской области прятал оккупанта у себя дома

Оккупант прятался у жителя поселка Шестаково.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на начальника Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Сообщается, что российский оккупант прятался у местного жителя поселка Шестаково Харьковской области.

По словам оккупанта, он родился в городе Кривой Рог, где и сейчас проживают его родственники.

«Когда они колонной из 5 танков въехали на территорию Украины, этот молодой человек решил не участвовать в «военной операции», сбежал из танка и укрылся у местного жителя в поселке Шестаково. По его словам, планировал после войны уехать в свою семью в Украине»,- сообщил Сергей Болвинов.

Местный житель, как утверждает российские военный, прятал его у себя дома более месяца и выдавал за сына.

Правоохранители задержали двух мужчин. Следствие будет устанавливать, какую помощь мог еще оказать мужчина оккупантам и чего не выдал российского военного сразу после освобождения поселка.

Напомним, оккупанты в городе Волчанск на территории местного предприятия создали тюрьму для местных жителей. Оборудование с предприятия вывезли в россию.