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23.05.2022  16:45   Виталий Хиневич

Житель Харьковской области прятал оккупанта у себя дома

Оккупант прятался у жителя поселка Шестаково.

Житель Харьковской области прятал дома оккупанта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на начальника Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
 
Сообщается, что российский оккупант прятался у местного жителя поселка Шестаково Харьковской области.
 
По словам оккупанта, он родился в городе Кривой Рог, где и сейчас проживают его родственники.
 
«Когда они колонной из 5 танков въехали на территорию Украины, этот молодой человек решил не участвовать в «военной операции», сбежал из танка и укрылся у местного жителя в поселке Шестаково. По его словам, планировал после войны уехать в свою семью в Украине»,- сообщил Сергей Болвинов.
 
Местный житель, как утверждает российские военный, прятал его у себя дома более месяца и выдавал за сына.
 
Правоохранители задержали двух мужчин. Следствие будет устанавливать, какую помощь мог еще оказать мужчина оккупантам и чего не выдал российского военного сразу после освобождения поселка.
 
Напомним, оккупанты в городе Волчанск на территории местного предприятия создали тюрьму для местных жителей. Оборудование с предприятия вывезли в россию.
 
Источник:   Сергей Болвинов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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