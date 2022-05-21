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21.05.2022  17:58   Дмитрий Колоней

В Харькове консультируют людей, живших в метро

В Харькове состоялась выездная рабочая встреча.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на мэрию Харькова, по поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова 21 мая 2022 состоялась выездная рабочая встреча представителей Администрации Основянского района с людьми, укрывавшимися на станциях метрополитена во время боевых действий.
 
В мероприятии приняли участие более 50 человек, которые размещены в общежитии. Профильные специалисты ответили на вопросы участников, в частности, относительно регистрации граждан как внутренне перемещенных лиц и оформления им соответствующей помощи на проживание, продления выплаты социальных пособий и льгот по месту фактического проживания, порядка обновления утраченных документов, открытия счета в банке, трудоустройства и пр.
 
 
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Источник:   Городской совет
 Тэги:  метро, помощь переселенцам, харьков
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