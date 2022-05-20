20.05.2022 16:58 Дмитрий Колоней

Харьков обеспечит жильем каждого временного жителя метро

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , мэр Харькова отметил, что никогда не делил и не будет делить горожан и жителей области. В течение нескольких дней всех людей расселят в общежития и продолжат оказывать им всяческую помощь.

«Мы обеспечим вас нормальными условиями проживания, горячим питанием, медикаментами. У вас будет горячая вода, возможность самим приготовить еду. Также мы подготовим укрытия, куда вы сможете спускаться во время воздушной тревоги. Мы и дальше будем заботиться о вас», - подчеркнул мэр Харькова.

По его словам, также в общежитиях будут работать детские комнаты. Чтобы у всех была возможность ходить на работу, за детьми будут присматривать учителя и воспитатели детских садов.