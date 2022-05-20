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20.05.2022  16:58   Дмитрий Колоней

Харьков обеспечит жильем каждого временного жителя метро

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, мэр Харькова отметил, что никогда не делил и не будет делить горожан и жителей области. В течение нескольких дней всех людей расселят в общежития и продолжат оказывать им всяческую помощь. 
 
«Мы обеспечим вас нормальными условиями проживания, горячим питанием, медикаментами. У вас будет горячая вода, возможность самим приготовить еду. Также мы подготовим укрытия, куда вы сможете спускаться во время воздушной тревоги. Мы и дальше будем заботиться о вас», - подчеркнул мэр Харькова. 
 
По его словам, также  в общежитиях будут работать детские комнаты. Чтобы у всех была возможность ходить на работу, за детьми будут присматривать учителя и воспитатели детских садов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  жилье. игорь терехов, харьков
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