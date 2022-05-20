20.05.2022 17:19 Дмитрий Колоней

Харьковские энергетики подали свет в многоэтажки Салтовки (фото)

Ремонтные бригады АО «Харьковоблэнерго» продолжают восстановительные работы в районах города

Как сообщает РЕДПОСТ , 20 мая 2022, электроэнергия была подана еще до тринадцати многоэтажек на Северной Салтовке:

ул. Дружбы Народов, 202, 204, 206, 208-а, 218, 228-б, 236-а;

ул. Родниковая, 9-я, 11-я;

ул. Леся Сердюка, 16, 18, 20, 22.

«Мы видим, как вместе с электричеством в этот район возвращается жизнь. Каждый день мы наблюдаем, как люди возвращаются в свои дома и как радуются, что есть свет. Это лучшее вознаграждение за наш труд. И мы не остановимся, пока не возобновим электроснабжение для каждого, кто его ждет» - отметили в облэнерго.

Напомним, 13 мая в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что начали восстановительные работы на подстанции, от которой питается Северная Салтовка.

19 мая 2022 энергетикам удалось подключить котельную Северная-1, пожарное депо, а также более 20 многоквартирных домов по адресам:

ул. Родниковая 7, 9, 13, 15;

ул. Гвардейцев Широнинцев 91, 93, 95, 97, 99, 101;

ул. Дружбы Народов 240, 242, 244, 246, 232-а, 232-б, 232-в, 228, 234, 234-в, 238, 236, 238-а, 228-а.