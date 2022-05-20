20.05.2022 17:19 Дмитрий Колоней
Харьковские энергетики подали свет в многоэтажки Салтовки (фото)
Ремонтные бригады АО «Харьковоблэнерго» продолжают восстановительные работы в районах города
Как сообщает РЕДПОСТ
, 20 мая 2022, электроэнергия была подана еще до тринадцати многоэтажек на Северной Салтовке:
-
ул. Дружбы Народов, 202, 204, 206, 208-а, 218, 228-б, 236-а;
-
ул. Родниковая, 9-я, 11-я;
-
ул. Леся Сердюка, 16, 18, 20, 22.
«Мы видим, как вместе с электричеством в этот район возвращается жизнь. Каждый день мы наблюдаем, как люди возвращаются в свои дома и как радуются, что есть свет. Это лучшее вознаграждение за наш труд. И мы не остановимся, пока не возобновим электроснабжение для каждого, кто его ждет» - отметили в облэнерго.
Напомним, 13 мая в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что начали восстановительные работы на подстанции, от которой питается Северная Салтовка.
19 мая 2022 энергетикам удалось подключить котельную Северная-1, пожарное депо, а также более 20 многоквартирных домов по адресам:
-
ул. Родниковая 7, 9, 13, 15;
-
ул. Гвардейцев Широнинцев 91, 93, 95, 97, 99, 101;
-
ул. Дружбы Народов 240, 242, 244, 246, 232-а, 232-б, 232-в, 228, 234, 234-в, 238, 236, 238-а, 228-а.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0