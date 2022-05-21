21.05.2022 18:24
Кровавая месть возлюбленному: в Харькове поймана ревнивая рецидивистка (фото)
Полицейские Харькова сообщили о подозрении женщине с ножом
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, 17 мая 2022 в 23:00 в дежурную часть стражей порядка поступила информация от врачей о том, что в квартире по проспекту Героев Сталинграда 50-летний мужчина получил множество ножевых ранений.
В ходе розыков работники полиции установили, что мужчина был ранен своей ранее судимая 31-летняй пассией. Харьковчанка и ее возлюбленный 17 мая 2022, выпивая спиртное, поссорились на почве ревности. В результате злоумышленница несколько раз ударила сотарпезника ножом.
Возбуждено уголовное дело о преднамеренно тяжком телесном повреждени. Женщине уже сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Рецидивистке светит до 8 лет за решеткой.
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