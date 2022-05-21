    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Кровавая месть возлюбленному: в Харькове поймана ревнивая рецидивистка (фото)
21.05.2022  18:24   

Кровавая месть возлюбленному: в Харькове поймана ревнивая рецидивистка (фото)

Полицейские Харькова сообщили о подозрении женщине с ножом

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 17 мая 2022 в 23:00 в дежурную часть стражей порядка поступила информация от врачей о том, что в квартире по проспекту Героев Сталинграда 50-летний мужчина получил множество ножевых ранений.
 
В ходе розыков работники полиции установили, что мужчина был ранен своей ранее судимая 31-летняй пассией. Харьковчанка и ее возлюбленный 17 мая 2022, выпивая спиртное, поссорились на почве ревности. В результате злоумышленница несколько раз ударила сотарпезника ножом.
 
Возбуждено уголовное дело о преднамеренно тяжком телесном повреждени. Женщине уже сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Рецидивистке светит до 8 лет за решеткой.
 
Тэги:  покушение, ревность, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.04 Криминал и происшествия Под Харьковом женщина чуть не убила любовника 13.04 Криминал и происшествия Ножом в живот: под Харьковом отец напал на сына 12.04 Криминал и происшествия Чуть не убил мужчину: в Харькове задержан злоумышленник
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 