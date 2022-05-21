21.05.2022 18:24

Кровавая месть возлюбленному: в Харькове поймана ревнивая рецидивистка (фото)

Полицейские Харькова сообщили о подозрении женщине с ножом

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 17 мая 2022 в 23:00 в дежурную часть стражей порядка поступила информация от врачей о том, что в квартире по проспекту Героев Сталинграда 50-летний мужчина получил множество ножевых ранений.

В ходе розыков работники полиции установили, что мужчина был ранен своей ранее судимая 31-летняй пассией. Харьковчанка и ее возлюбленный 17 мая 2022, выпивая спиртное, поссорились на почве ревности. В результате злоумышленница несколько раз ударила сотарпезника ножом.

Возбуждено уголовное дело о преднамеренно тяжком телесном повреждени. Женщине уже сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Рецидивистке светит до 8 лет за решеткой.