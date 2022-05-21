Зарплаты оккупантов крадут в РФ (видео)

21.05.2022 19:11 Дмитрий Колоней

Захватчикам не выплачивают обещанные средства.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, кроме значительных военных потерь деморализация российских войск происходит и изнутри. В распоряжении СБУ много перехваченных телефонных разговоров, где захватчики жалуются, что им не выплачивают обещанные средства.

В приведенном здесь разговоре с женой оккупант говорит, что не верит в обещания командования рассчитаться с ними за 2 весенних месяца: «должно прийти сразу за март и к 20-му числу – за апрель. Но я в это не верю. Потому что уже прокуратура в бригаде у нас в Будёновске работает за эти деньги. Потому что реально не выплачивают людям».

Одна из причин такой экономии – желание российских военных клерков нажиться на невыплате зарплат. Ведь в случае смерти кафиров, деньги можно будет оставить себе.

Поэтому захватчикам все чаще приходят вопросы «А толку мы здесь? За кого мы боремся? Ни за кого вообще! Находимся хрен знает где».

Но искать на них ответы оккупантам стоило до пересечения границы с Украиной