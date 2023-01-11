11.01.2023 15:00 Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік був тяжко поранений рецидивістом. Фото

У передмісті Харкова поліція поінформувала місцевого жителя про підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 10 січня 2023 року чугуївсьих до правоохоронців поінформували про госпіталізованого у лікарню пораненого ножем 44-річного чоловіка.

З’ясувалося, що він ввечері пішов в гості, де, під час розпивання алкоголю, між ним та іншим гостем виникла сварка. Під час конфлікту 62-річний опонент вдарив фігуранта ножем в живіт.

Слідчим відкрита кримінальна справа про умисне тяжке тілесне ушкодження.

62-річний рецидивіст затриманий, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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