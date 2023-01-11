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11.01.2023  15:00   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік був тяжко поранений рецидивістом. Фото

У передмісті Харкова поліція поінформувала місцевого жителя про підозру.

Вдарив ножем чоловіка у гостях рецидивіст у Чугуєві. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 10 січня 2023 року чугуївсьих до правоохоронців поінформували про госпіталізованого у лікарню пораненого ножем 44-річного чоловіка. 
 
Вдарив ножем чоловіка у гостях рецидивіст у Чугуєві. Новини Харкова
 
З’ясувалося, що він ввечері пішов в гості, де, під час розпивання алкоголю, між ним та іншим гостем виникла сварка.  Під час конфлікту 62-річний опонент вдарив фігуранта ножем в живіт.
 
Вдарив ножем чоловіка у гостях рецидивіст у Чугуєві. Новини Харкова
 
 
Слідчим відкрита кримінальна справа про умисне тяжке тілесне ушкодження.
 
Вдарив ножем чоловіка у гостях рецидивіст у Чугуєві. Новини Харкова
 
62-річний рецидивіст затриманий, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харківській області чоловік завдав жінці близько 10 ударів ножем.
 
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Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дебош, покушение, харьков, чугуев
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