21.05.2022 17:29 Дмитрий Колоней

Переселенцы: ответы Минцифры по вопросам о выплатах

Недавно услуга Оформление помощи для ВПЛ вернулась в приложение Дія.



Минцифры

Как сообщает РЕДПОСТ , оформление помощи для ВПЛ вернулось в приложение Дія. Самыми распространенными вопросами на данный момент являются следующие:

Я подал заявку на выплату для ВПЛ в Дія. Когда получу деньги?

После подачи заявления на оформление помощи для ВПЛ в приложении, она направляется в Управление соцзащиты населения на рассмотрение и назначение суммы денежной помощи в соответствии с вашим статусом.

После этого УСЗН передает эту информацию в Министерство социальной политики, которое производит выплаты.

Срок зачисления средств зависит от того, когда Сбербанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк. Ожидайте уведомления от банка о зачислении средств на карту поддержки.

Отправили заявку в приложении, но справка не отображается в нем

Если вы отправили заявление на получение статуса ВПЛ в приложении Дія, то рекомендуем ожидать его обработки. После этого справка внутри перемещенного лица отобразится среди цифровых документов.

Имею справку ВПЛ в приложении, однако появляется статус «Вам отказано в помощи ВПЛ»

Заявление на получение статуса ВПЛ обрабатывается автоматически. А заявление на получение выплат проверяет работник соцзащиты, который и принимает решение об их назначении или отказе. Если у вас отображается такой статус, рекомендуем обратиться в УСЗН по месту фактического проживания и уточнить детали выплаты.

Получил статус ВПЛ и назначение денежной выплаты, однако сейчас переехал в другой город. Что делать?

Согласно постановлению КМУ внутренне перемещенное лицо обязано сообщить об изменении места жительства уполномоченному органу по новому месту жительства в течение 10 дней. Это позволит перевести выплату по новому месту вашей регистрации.

Если у вас остались вопросы о помощи для внутриперемещенных лиц, обращайтесь на горячую линию по номеру 0 800 331 834.