21.05.2022 17:29 Дмитрий Колоней
Переселенцы: ответы Минцифры по вопросам о выплатах
Недавно услуга Оформление помощи для ВПЛ вернулась в приложение Дія.
Минцифры
Как сообщает РЕДПОСТ
, оформление помощи для ВПЛ вернулось в приложение Дія. Самыми распространенными вопросами на данный момент являются следующие:
Я подал заявку на выплату для ВПЛ в Дія. Когда получу деньги?
После подачи заявления на оформление помощи для ВПЛ в приложении, она направляется в Управление соцзащиты населения на рассмотрение и назначение суммы денежной помощи в соответствии с вашим статусом.
После этого УСЗН передает эту информацию в Министерство социальной политики, которое производит выплаты.
Срок зачисления средств зависит от того, когда Сбербанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк. Ожидайте уведомления от банка о зачислении средств на карту поддержки.
Отправили заявку в приложении, но справка не отображается в нем
Если вы отправили заявление на получение статуса ВПЛ в приложении Дія, то рекомендуем ожидать его обработки. После этого справка внутри перемещенного лица отобразится среди цифровых документов.
Имею справку ВПЛ в приложении, однако появляется статус «Вам отказано в помощи ВПЛ»
Заявление на получение статуса ВПЛ обрабатывается автоматически. А заявление на получение выплат проверяет работник соцзащиты, который и принимает решение об их назначении или отказе. Если у вас отображается такой статус, рекомендуем обратиться в УСЗН по месту фактического проживания и уточнить детали выплаты.
Получил статус ВПЛ и назначение денежной выплаты, однако сейчас переехал в другой город. Что делать?
Согласно постановлению КМУ
внутренне перемещенное лицо обязано сообщить об изменении места жительства уполномоченному органу по новому месту жительства в течение 10 дней. Это позволит перевести выплату по новому месту вашей регистрации.
Если у вас остались вопросы о помощи для внутриперемещенных лиц, обращайтесь на горячую линию по номеру 0 800 331 834.
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