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19.05.2022  11:17   Рита Парфенова

Куда расселяют людей, укрывавшихся в метро Харькова (видео)

33 человека, которые прятались от обстрелов на станциях метрополитена, поселили в общежитие.

Харьковчан, укрывавшихся в метро, расселяют по общежитиям

Речь идет о горожанах, которые временно жили на станциях «Завод им. Малышева», «Метростроителей» и «Спортивная», передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как отметила заместитель председателя Администрации Слободского района Светлана Лещенко, многие харьковчане вернулись домой, а тех, чье жилье было разрушено в результате обстрелов, расселили в общежития.

В частности, 33 жителя района поселились в общежитии Регионального механико-технологического центра профессионального образования.

«Мы обеспечили их медикаментами, а также каждый день привозим горячее питание. Многие из них уже вышли на работу или активно занимаются ее поиском», - рассказала Светлана Лещенко.

Всего общежитие готово принять около 400 харьковчан, которые из-за войны остались без жилья.

Напомним, вице-мэр по вопросам здравоохранения и соцзащите населения Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что в расселении нуждаются 670-700 человек, укрывавшихся в метрополитене Харкова.

Тэги:  метро, харьков
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