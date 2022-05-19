19.05.2022 11:17 Рита Парфенова

Куда расселяют людей, укрывавшихся в метро Харькова (видео)

33 человека, которые прятались от обстрелов на станциях метрополитена, поселили в общежитие.

Речь идет о горожанах, которые временно жили на станциях «Завод им. Малышева», «Метростроителей» и «Спортивная», передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



Как отметила заместитель председателя Администрации Слободского района Светлана Лещенко, многие харьковчане вернулись домой, а тех, чье жилье было разрушено в результате обстрелов, расселили в общежития.

В частности, 33 жителя района поселились в общежитии Регионального механико-технологического центра профессионального образования.



«Мы обеспечили их медикаментами, а также каждый день привозим горячее питание. Многие из них уже вышли на работу или активно занимаются ее поиском», - рассказала Светлана Лещенко.

Всего общежитие готово принять около 400 харьковчан, которые из-за войны остались без жилья.

Напомним, вице-мэр по вопросам здравоохранения и соцзащите населения Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что в расселении нуждаются 670-700 человек, укрывавшихся в метрополитене Харкова.