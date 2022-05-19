19.05.2022 11:25 Виталий Хиневич
На центральной улице Харькова продавали алкоголь
В течение суток полицейские Харьковщины оперативно отреагировали на 1385 обращений граждан.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
Сообщается, что в течение суток в отделения полиции были доставлены 17 человек для проверки причастности к диверсионной деятельности.
Полицейские зафиксировали факт хранения и реализации табачных изделий без акцизных марок на улице Морозова в Харькове.
С места происшествия правоохранители изъяли более 7 тысяч пачек сигарет. По данному факту составлен админпротокол.
Аналогичный факт задокументировали участковые офицеры полиции во время патрулирования поселка городского типа Ольшаны.
Они обнаружили 52-летнюю гражданку, разоблаченную в торговле табачными изделиями без марок акцизного сбора. Женщина привлечена к административной ответственности.
Кроме этого, полицейские составили админпротокол и в отношении работника кафе, который на улице Сумской в Харькове осуществлял реализацию спиртного.
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