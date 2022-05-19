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19.05.2022  11:33   Рита Парфенова

Рашисты обстреляли медицинское заведение в Харькове: сводка ХОВА на 19 мая

В ночь на 19 мая рашисты обстреляли один из районов Харькова.


t.me/Харьковский крот

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

«Сегодня в 4 утра российские оккупанты снова коварно обстреляли Киевский район Харькова. Снаряд попал в котельную Института проблем эндокринной патологии. По предварительным данным, пострадавших нет», сказал он.

Ночные обстрелы были и в районах Харьковской области.  Удар по селу Циркуны Харьковского района вызвал повреждение двух частных домовладений. Этой же ночью госпитализировали 63-летнюю женщину, которая была ранена в результате обстрела в Лозовском районе.

Напомним, в течение суток оккупанты обстреливали Циркуны, Прудянку, Ольхуватку - 3 гражданских пострадали. Вчера днем ​​снова обстреляли Салтовку и Пятихатки - 3 пострадавших.

В Изюмском направлении враг при поддержке артиллерии вел наступательные боевые действия в районе Большой Камышевахи. На отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отступить.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, хова, обстрел, харьков
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