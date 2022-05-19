19.05.2022 12:00 Виталий Хиневич

В Харькове избили водителя такси

Мужчина нанес многочисленные удары водителю.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 30 декабря 2021 года около 2:00 26-летний харьковчанин, ранее уже имевший проблемы с законом, выпивший возвращался домой на такси.

В конце поездки между ним и водителем возник конфликт по поводу стоимости оплаты проезда. Недовольный пассажи, решил уладить спор силой. Мужчина нанес потерпевшему многочисленные удары по голове и туловищу, а когда тот потерял сознание, покинул место происшествия.

Из-за полученных травм водитель длительно время находился в больнице.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника. На данный момент обвинительный акт направлен в суд города Полтава.

Напомним, в Харькове мужчина избил пенсионерку.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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