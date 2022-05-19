19.05.2022 12:23 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 19 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



ХОЛЦ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 10 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 283 человек. Выздоровело 287 897 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 12 340 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 9 человек (в том числе у 8 жителей города Харькова). Один человек заболел в Богодуховском районе области.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 18 мая.