19.05.2022 12:48 Евгений Клочко
ТОП самых безопасных криптокошельков
В современном мире криптовалюты все глубже внедряются в разные сферы жизни, ими можно оплатить большинство товаров и услуг.
В отличие от фиатных денег, крипта не имеет физического воплощения, используется только в Интернете и не может храниться в обычном кошельке. Она находится в цифровой системе блокчейн, где также хранятся другие данные, включая историю совершенных операций. Записанную в блокчейн информацию удалить невозможно: она остается там навсегда.
Криптовалютные кошельки
Многим майнерам-новичкам непонятно, что такое криптокошелек и для чего он нужен. По сути, это специальная высокотехнологичная программа, позволяющая собирать, хранить, использовать, пересылать крипту. Так, пользователи современных онлайн казино Украина
, где разрешено делать депозиты и выводить выигрыши в криптовалюте, должны иметь криптокошелек для денежных операций. К слову, такие игровые площадки пользуются повышенным спросом.
Существуют криптографические кошельки, работающие только с одним видом валюты, но имеются и мультивалютные. В любом случае к выбору криптокошелька следует отнести максимально серьезно. Исходя из особенностей хранения, все существующие кошельки для крипты можно распределить на такие типы:
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десктопные;
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аппаратные;
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мобильное приложение;
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онлайн сейфы;
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депозиты криптобиржи.
При этом любой кошелек должен быть максимально безопасным, защищенным несколькими уровнями шифрования. С этой точки зрения самым надежным считается офлайн программа. Она устанавливается на компьютер и не зависит от Интернета. Есть и другие криптокошельки, которые отлично себя зарекомендовали.
Лучшие кошельки для крипты
В ТОП наиболее защищенных и безопасных криптокошельков входят следующие:
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Ledger и Trezor. Оснащены современным ПО от взлома, но относительно дорого стоят и используются ограниченное время.
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TrustWallet. Обеспечивает комфортный и оперативный доступ к блокчейну. Хранит свыше 40 видов цифровых валют.
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Exodus. Один из лучших вариантов с поддержкой более 100 альткоинов. Имеет интегрированный сервис обмена.
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Electrum Bitcoin. Работает без загрузки блокчейна, совместим со всеми версиями популярных ОС, может запускаться с флеш-накопителя. Недостаток – работа только с Биткоином.
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Jaxx. Представлен в трех версиях – локальной, мобильной, браузерной. Приватный ключ находится на хранении у пользователя.
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Cryptopay. Онлайн платформа для хранения нескольких видов крипты и фиатных денег. Дает возможность быстро перемещать средства между счетами.
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Матби. Онлайн сервис для одновременного хранения и обмена крипты. Использует трехуровневую идентификацию.
У людей, начинающих работать с криптовалютой в период ее становления, выбора между кошельками не было. Но сегодня он очень большой и разнообразный. Какой вариант предпочесть, зависит от цели использования цифровых денег. Поэтому перед тем, как принять решение, следует внимательно изучить функционал популярных хранилищ и ознакомиться с отзывами их пользователей.
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