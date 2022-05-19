19.05.2022 12:48 Евгений Клочко

ТОП самых безопасных криптокошельков

В современном мире криптовалюты все глубже внедряются в разные сферы жизни, ими можно оплатить большинство товаров и услуг.

В отличие от фиатных денег, крипта не имеет физического воплощения, используется только в Интернете и не может храниться в обычном кошельке. Она находится в цифровой системе блокчейн, где также хранятся другие данные, включая историю совершенных операций. Записанную в блокчейн информацию удалить невозможно: она остается там навсегда.

Криптовалютные кошельки

Многим майнерам-новичкам непонятно, что такое криптокошелек и для чего он нужен. По сути, это специальная высокотехнологичная программа, позволяющая собирать, хранить, использовать, пересылать крипту. Так, пользователи современных онлайн казино Украина , где разрешено делать депозиты и выводить выигрыши в криптовалюте, должны иметь криптокошелек для денежных операций. К слову, такие игровые площадки пользуются повышенным спросом.

Существуют криптографические кошельки, работающие только с одним видом валюты, но имеются и мультивалютные. В любом случае к выбору криптокошелька следует отнести максимально серьезно. Исходя из особенностей хранения, все существующие кошельки для крипты можно распределить на такие типы:

десктопные;

аппаратные;

мобильное приложение;

онлайн сейфы;

депозиты криптобиржи.

При этом любой кошелек должен быть максимально безопасным, защищенным несколькими уровнями шифрования. С этой точки зрения самым надежным считается офлайн программа. Она устанавливается на компьютер и не зависит от Интернета. Есть и другие криптокошельки, которые отлично себя зарекомендовали.

Лучшие кошельки для крипты

В ТОП наиболее защищенных и безопасных криптокошельков входят следующие:

Ledger и Trezor. Оснащены современным ПО от взлома, но относительно дорого стоят и используются ограниченное время. TrustWallet. Обеспечивает комфортный и оперативный доступ к блокчейну. Хранит свыше 40 видов цифровых валют. Exodus. Один из лучших вариантов с поддержкой более 100 альткоинов. Имеет интегрированный сервис обмена. Electrum Bitcoin. Работает без загрузки блокчейна, совместим со всеми версиями популярных ОС, может запускаться с флеш-накопителя. Недостаток – работа только с Биткоином. Jaxx. Представлен в трех версиях – локальной, мобильной, браузерной. Приватный ключ находится на хранении у пользователя. Cryptopay. Онлайн платформа для хранения нескольких видов крипты и фиатных денег. Дает возможность быстро перемещать средства между счетами. Матби. Онлайн сервис для одновременного хранения и обмена крипты. Использует трехуровневую идентификацию.

У людей, начинающих работать с криптовалютой в период ее становления, выбора между кошельками не было. Но сегодня он очень большой и разнообразный. Какой вариант предпочесть, зависит от цели использования цифровых денег. Поэтому перед тем, как принять решение, следует внимательно изучить функционал популярных хранилищ и ознакомиться с отзывами их пользователей.