19.05.2022 12:55 Виталий Хиневич

Харьковчане получают гуманитарную помощь

Во всех районах Харькова люди получают гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что жителей многоквартирных домов и частного сектора продолжают снабжать продуктами питания, средствами гигиены, одеждой, лекарствами и другими товарами первой необходимости.

В частности, каждый день гуманитарную помощь получают около 5 тыс. жителей Основянского района. В поле особого внимания находятся ветераны, пожилые харьковчане и другие жители, не имеющие возможности передвигаться самостоятельно. Этим категориям граждан помощь доставляется адресно.

Также с начала войны выдача гуманитарной помощи осуществляется в Индустриальном районе.

«Мы благодарны нашим иностранным партнерам, городам-побратимам, другим областям нашей страны, волонтерам и всем неравнодушным, которые присоединились к гуманитарной миссии и направляют помощь харьковчанам», - отметили в Администрации Индустриального района.

Кроме того, гуманитарную помощь ежедневно раздают в Салтовском, Слободском и Немышлянском районах. В частности, точки выдачи работают в частном секторе на ул. Зерновой, а также в 602-м микрорайоне и жилом массиве Новые Дома.

Как отметили в Департаменте земельных отношений, несмотря на дефицит горючего в Харьков продолжают поступать гуманитарные грузы. В частности, на днях гуманитарную помощь в виде матрасов, одеял, постельного белья и других вещей из Кракова (Польша) направили волонтеры организации «Embrace_fundacja». Полученный груз будет передан харьковчанам, которые из-за войны лишились жилья.