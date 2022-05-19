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19.05.2022  12:55   Виталий Хиневич

Харьковчане получают гуманитарную помощь

Во всех районах Харькова люди получают гуманитарную помощь.

Гуманитарная помощь Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет. 
 
Сообщается, что жителей многоквартирных домов и частного сектора продолжают снабжать продуктами питания, средствами гигиены, одеждой, лекарствами и другими товарами первой необходимости.
 
В частности, каждый день гуманитарную помощь получают около 5 тыс. жителей Основянского района. В поле особого внимания находятся ветераны, пожилые харьковчане и другие жители, не имеющие возможности передвигаться самостоятельно. Этим категориям граждан помощь доставляется адресно.
 
Также с начала войны выдача гуманитарной помощи осуществляется в Индустриальном районе.
 
«Мы благодарны нашим иностранным партнерам, городам-побратимам, другим областям нашей страны, волонтерам и всем неравнодушным, которые присоединились к гуманитарной миссии и направляют помощь харьковчанам», - отметили в Администрации Индустриального района.
 
Кроме того, гуманитарную помощь ежедневно раздают в Салтовском, Слободском и Немышлянском районах. В частности, точки выдачи работают в частном секторе на ул. Зерновой, а также в 602-м микрорайоне и жилом массиве Новые Дома.
 
Как отметили в Департаменте земельных отношений, несмотря на дефицит горючего в Харьков продолжают поступать гуманитарные грузы. В частности, на днях гуманитарную помощь в виде матрасов, одеял, постельного белья и других вещей из Кракова (Польша) направили волонтеры организации «Embrace_fundacja». Полученный груз будет передан харьковчанам, которые из-за войны лишились жилья.
 
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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