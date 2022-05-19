19.05.2022 13:16 Рита Парфенова

Водоканал поддерживает рабочий режим канализации в Харькове

Ежедневно 12 аварийных бригад с применением необходимой спецтехники осуществляют профилактическую прочистку наружных канализационных сетей.





Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», работы по профилактической прочистке канализации выполняются в рамках подготовки объектов водоканала к работе в осенне-зимний период. Коммунальщики ежедневно выполняют более подобных 50 заявок.



«На сегодня профилактические прочистки наружных канализационных сетей продолжаем в Киевском, Основянском, Индустриальном, Немышлянском, Новобаварском и Холодногорском районах города. В Киевском районе начали масштабную реконструкцию канализационного коллектора», - сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводотведение» КП «Харьковводоканал» Игорь Вороненко.



Кроме этого, по словам Вороненко, осуществляется замена люков и плит канализационных колодцев в Московском, Киевском и Шевченковском районах.



Бригады районных эксплуатационных участков прилагают все усилия, чтобы в это сложное время в городе не было проблем с отводом стоков. На особом контроле находятся укрытия и другие места, ставшие временными убежищами для людей. На все заявки о нештатных ситуациях на сетях коммунальщики реагируют оперативно.



«Продолжаем перекладку канализационного коллектора в Новобаварском районе. При перекладке используем новые качественные материалы - полиэтиленовые трубы, не подвергающиеся коррозии. Чтобы не создавать неудобств потребителям, на время восстановления, водоснабжение в домах жителей не отключаем, а перекачку стоков проводим параллельно насосными агрегатами», – добавил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводотведение».



Напомним, сотрудники предприятия КП "Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации" прочищают сети ливневой канализации.