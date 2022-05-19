    
Главная Новости Харькова ЖКХ Водоканал поддерживает рабочий режим канализации в Харькове
19.05.2022  13:16   Рита Парфенова

Водоканал поддерживает рабочий режим канализации в Харькове

Ежедневно 12 аварийных бригад с применением необходимой спецтехники осуществляют профилактическую прочистку наружных канализационных сетей.

Водоканал поддерживает рабочий режим канализации в Харькове

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», работы по профилактической прочистке канализации выполняются в рамках подготовки объектов водоканала к работе в осенне-зимний период.  Коммунальщики ежедневно выполняют более подобных 50 заявок.

«На сегодня профилактические прочистки наружных канализационных сетей продолжаем в Киевском, Основянском, Индустриальном, Немышлянском, Новобаварском и Холодногорском районах города. В Киевском районе начали масштабную реконструкцию канализационного коллектора», - сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводотведение» КП «Харьковводоканал» Игорь Вороненко.

Кроме этого, по словам Вороненко, осуществляется замена люков и плит канализационных колодцев в Московском, Киевском и  Шевченковском районах.

Бригады районных эксплуатационных участков прилагают все усилия, чтобы в это сложное время в городе не было проблем с отводом стоков. На особом контроле находятся укрытия и другие места, ставшие временными убежищами для людей. На все заявки о нештатных ситуациях на сетях коммунальщики реагируют оперативно.

«Продолжаем перекладку канализационного коллектора в Новобаварском районе. При перекладке используем новые качественные материалы - полиэтиленовые трубы, не подвергающиеся коррозии. Чтобы не создавать неудобств потребителям, на время восстановления, водоснабжение в домах жителей не отключаем, а перекачку стоков проводим параллельно насосными агрегатами», – добавил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводотведение».

Напомним, сотрудники предприятия  КП "Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации" прочищают сети ливневой канализации.

Источник:   КП Харьковводоканал
 Тэги:  канализация, харьков, вода
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.04 ЖКХ В Харькове после обстрелов восстанавливают канализационные сети (фото) 21.02 ЖКХ Куда сообщать, если обнаружили отсутствие канализационного люка в Харькове 03.02 ЖКХ В Харкове идет очистка коллектора (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 