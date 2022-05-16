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16.05.2022  16:43   Дмитрий Колоней

В Харькове приводят в порядок ливневки (фото)

Коммунальные работники Харькова прочищают сети.

В Харькове приводят в порядок ливневки

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП "Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации", сотрудники предприятия  прочищают сети ливневой канализации. Коммнунальщик исползуют при этом  спецтехнику - каналопромывочную машину.

В Харькове приводят в порядок ливневки

 

Тэги:  коммунальщики, ливневки, харьков
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