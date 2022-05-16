Медики оказывают помощь эвакуированным харьковчанам (фото)

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Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 28 марта Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.