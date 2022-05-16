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16.05.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Медики оказывают помощь эвакуированным харьковчанам (фото)

Врачи осматривают харьковчан из разрушенных домов.

Медики оказывают помощь эвакуированным харьковчанам

Как сообщает РЕДПОСТ, харьковские врачи оказывают медицинскую помощь горожанам. В частности, специалисты городской поликлиники №11 осмотрели харьковчан, эвакуированных из разрушенных домов.

Медики оказывают помощь эвакуированным харьковчанам

Медики оказывают помощь эвакуированным харьковчанам

 

Тэги:  медпомощь, эвакуированные, харьков
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