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16.05.2022  17:09   Виталий Хиневич

Населенный пункт в Харьковской области обстреляли оккупанты

Российские военные обстреляли Чугуевский район.

Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что 16 мая около 11:30 в результате вражеских обстрелов произошло четыре пожара в поселке городского типа Печенеги Чугуевского района Харьковской области. 
 
В результате произошло возгорание двух хозяйственных построек и летней кухни на территории разных частных домовладений. Также горели кустарники на площади 400 кв.
 
На ликвидацию пожаров понадобилось около двух часов.
 
По предварительным данным от осколочных ран погиб 62-летний мужчина и еще один 27-летний житель населенного пункта получил ранение.
 
Напомним, российские оккупанты обстреляли село Светличное Золочевского района.
 
Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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