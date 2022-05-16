16.05.2022 17:09 Виталий Хиневич
Населенный пункт в Харьковской области обстреляли оккупанты
Российские военные обстреляли Чугуевский район.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
Сообщается, что 16 мая около 11:30 в результате вражеских обстрелов произошло четыре пожара в поселке городского типа Печенеги Чугуевского района Харьковской области.
В результате произошло возгорание двух хозяйственных построек и летней кухни на территории разных частных домовладений. Также горели кустарники на площади 400 кв.
На ликвидацию пожаров понадобилось около двух часов.
По предварительным данным от осколочных ран погиб 62-летний мужчина и еще один 27-летний житель населенного пункта получил ранение.
Напомним, российские оккупанты обстреляли
село Светличное Золочевского района.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0