16.05.2022 17:09 Виталий Хиневич

Населенный пункт в Харьковской области обстреляли оккупанты

Российские военные обстреляли Чугуевский район.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 16 мая около 11:30 в результате вражеских обстрелов произошло четыре пожара в поселке городского типа Печенеги Чугуевского района Харьковской области.

В результате произошло возгорание двух хозяйственных построек и летней кухни на территории разных частных домовладений. Также горели кустарники на площади 400 кв.

На ликвидацию пожаров понадобилось около двух часов.

По предварительным данным от осколочных ран погиб 62-летний мужчина и еще один 27-летний житель населенного пункта получил ранение.

Напомним, российские оккупанты обстреляли село Светличное Золочевского района.