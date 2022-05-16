16.05.2022 17:45 Дмитрий Колоней

Строительство временного жилья для вынужденных переселенцев - нецелесообразно, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил на встрече с заместителем Министра социальной политики Виталием Музыченко.



Строительство временного жилья для вынужденных переселенцев - нецелесообразно, - Игорь Терехов



Как собщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов на встрече з замминистра отметил, что ранее Харьков уже имел опыт строительства модульного городка для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей, максимальный срок эксплуатации которого был рассчитан на три года. Прошло восемь лет, и, несмотря на то, что конструкция пришла в негодность, там до сих пор живут люди. По словам мэра Харькова, именно поэтому строительство модульных городков на Западной Украине, которое сейчас обсуждается общественностью, является нецелесообразным.

«Нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому я категорически против временного жилья. И не нужно ставить на Западной Украине модульные городки, потратив 30 % средств, а то и больше, от того, что требует постоянное жилье. У нас есть проекты, ресурсы, возможность и строительные кадры. Поэтому давайте уже начинать строить. Нечего тянуть. Все хотят домой, особенно харьковчане. Харьков - город, который заслуживает особого отношения, поэтому я очень прошу услышать нас и стать на нашу сторону», - подчеркнул Игорь Терехов.